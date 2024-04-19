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Cinayetin nedeni böbrek mi

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#Afgan#Zonguldak#Dolar
Cinayetin nedeni böbrek mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Zonguldak’ta 10 Kasım 2023’te Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin (50) cesedi, yol kenarındaki ormanda bulunmuştu.

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Afgan madencinin otopsi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu ortaya çıktı. Raporda, madencinin cesedinin bazı kısımlarının kömürleşecek kadar yandığı belirtilerek, “İleri derece yanık nedeniyle mide, sol böbrek, pankreas ve bağırsaklar tefrik edilemedi” ifadeleri yer aldı.

20 BİN DOLARLIK TEKLİF

Soruşturma aşamasında madencinin eşi Kamergul Maliki’nin (38) savcılık ifadesinde eşine bir telefon konuşmasında böbreğine karşılık 20 bin dolar teklif edildiğini duyduğunu anlattı. Bu kapsamda tutuklu bulunan kaçak ocak sahiplerinden Enver Gideroğlu’nun böbrek hastası olduğu belirlenen babası, hastaneye getirilerek muayene ettirildi. Gideroğlu’nun babasında böbrek ameliyatı izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, “Bu böbrek bulunmadan bir şekilde merdiven altında mı nakli yapıldı, kime yapıldı? Bunun tespitinin yapılması lazım” dedi.

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#Afgan#Zonguldak#Dolar

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