Cinayeti 5 ay sonra itiraf etti

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Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ’ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. 5 aydır yapılan aramalardan da sonuç alınamadı.

‘CESEDİ İKİ GÜN BAZANIN ALTINDA SAKLADIM’

Dün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ’ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Kocadağ’ın tarifi ile daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında çuval içinde bulunan Mine Kocadağ’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul’da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ’ın ifadesinde “Mutfakta tartıştıktan sonra itince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Otelin yakınına gömdüm” dedi.