Son dakika haberleri... Cinayet sarmalı: İşte film gibi cinayetin tüm detayları...

‘TETİKÇİLİK İŞİ VAR’

Üç ay süren savcılık soruşturması sonrası hazırlanan iddianame Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi, ilk duruşma için ocak ayı sonuna gün verildi. Dava dosyasına göre, Ekim 2019’da ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezaevinden çıkan tetikçi Emrah Yıldırım, cinayeti 2 milyon Euro karşılığı işlediğini söyledi. Yıldırım, paranın 200 bin lirasını elden aldığını belirtip kalan kısmı için ise “Almanya’da yaşayan teyzem B.Y.’nin hesabına göndereceklerdi” dedi.







2 AY ARAYLA 2 CİNAYET

Yıldırım, ifadesinde cinayetin azmettiricisi olarak Sadık Onur Mert’in adını verdi. Mert’in kendisine “Bir tetikçilik işi var” dediğini iddia eden Yıldırım, silahın da bu kişi tarafından temin edildiğini belirtti. “Eğer yakalanırsam, isim olarak, Hollanda’da yaşayan Sivaslı Cevat Bozdağ’ın ismini vermem gerektiğini söyledi” diye konuştu. Yıldırım’ın ifadesinde sözünü ettiği Cevat Bozdağ’ın (58) ise 6 Haziran’da Hollanda’nın Rotterdam kentinde öldürüldüğü belirlendi. Uyuşturucu ticaretinden doğan alacak nedeni ile öldürüldüğü öğrenilen Bozdağ’ın cenaze törenine katılan kişiler arasında Orhan Adıbelli de vardı. Adıbelli, Bozdağ’dan 2 ay sonra öldürüldü.

6 AYLIĞINA EV KİRALADI

Davanın sanıkları arasında Emrah Yıldırım ve Sadık Onur Mert’in (53) yanı sıra cinayet için 6 aylığına Kayseri’de ev kiralayan Vedat Kılıç (33), kardeşi Esat Kılıç (27), Doğan Kılıç (38), Müslüm E. (35) ile Müslüm Polat (40) da yer alıyor. 5 kişi tutuklu bulunurken sanıklardan Vedat Kılıç firari durumda. Müslüm E. (35) ise tutuksuz sanık konumunda. Müslüm Polat, azmettirici olmakla suçlanan Sadık Onur Mert ile diğer sanıklar arasındaki iletişimi sağlamakla suçlanıyor. Öte yandan Mert, 2018’de Gaziantep’te silahla yaralanan gazeteci Mahmut Özkılıç’a yönelik davada da ‘azmettirici’ olarak yargılanıyor.