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Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti

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#Hakkari#Cinayet#Polis
Cinayet itirafıyla 4 yıl sonra bulunan cesette, 7 ay sonra kimlik kesinleşti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 12:45

HAKKARİ'de 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrılan 9 çocuk babası 75 yaşındaki Halil Duman'ın, 2 şüphelinin itirafıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Köye 2 kilometre uzaklıktaki dağda bulunan cesedin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde Halil Dumana ait olduğu kesinleşti. Cesedi dün Hakkari Devlet Hastanesi Morgu'na getirilen Duman'ın yakınları, çocukları, sinir krizi geçirdi.

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Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde yaşayan 9 çocuk babası Halil Duman, 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Halil Duman akşam eve dönmeyince meraklanan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Duman'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Çocukları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı. Duman'ın kayboluşunun ardından kızları Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman, babalarını bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak bir ize rastlanmadı.

2 ŞÜPHELİ VAN'DA YAKALANDI

Siti ve Gurbet Duman kardeşler, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine 24 Mayıs 2022'de saklandıkları adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin itirafı üzerine cesedin toprağa gömüldüğü yer tespit edilirken, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ekiplerin, 7 ay ance bulduğu ceset kimlik tespiti için İstanbul'a Adli Tıp Morguna gönderildi. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda cesedin Duman'a ait olduğu belirtildi. Hakkari'ye gönderilen Duman'ın cesedi dün ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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#Hakkari#Cinayet#Polis

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