MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayet itirafı şoke etmişti! Flaş gelişme
GeriGündem Cinayet itirafı şoke etmişti! Flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner AYDIN- Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Cinayet itirafı şoke etmişti! Flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayet itirafı şoke etmişti! Flaş gelişme
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak’ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, adliyeye sevk edildi.

Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak’ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Ali Toprak’ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlının sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprakın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak’ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

ADLİYE’YE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan Alime Toprak, emniyetteki işlemlerinin ardından ilk olarak olayın yaşandığı muz serasında savcı gözetiminde yaşananları anlattı. Alime Toprak daha sonra Anamur Adliyesi’ne sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle