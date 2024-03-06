×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet gibi kazaya 9 yıl istendi... Sürücü 2.37 promil alkollüydü

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bahçelievler#Can Karaoğul
Cinayet gibi kazaya 9 yıl istendi... Sürücü 2.37 promil alkollüydü
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:00

İSTANBUL Bahçelievler’deki bir kebapçıda çalışan Mustafa Gül (35) 14 Ocak günü sabaha karşı 34 FUU 851 plakalı motosikletiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Haberin Devamı

Memleketine giden bir arkadaşına çerez ve yiyecek verecekti. Saat 05.00 sıralarında Altunizade’de, arkadan gelen Can Karaoğul (39) cipiyle Mustafa Gül’ün motosikletine çarptı ve yaklaşık 100 metre sürükledi. Can Karaoğul cipini durdurduğunda Mustafa Gül çoktan hayatını kaybetmişti. Mustafa Gül’ün biri kundakta 3 bebeği var. Gözaltına alınan Can Karaoğul’un 2.37 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın ardından tutuklanan Can Karaoğul’a soruşturma sonunda bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Cinayet gibi kazaya 9 yıl istendi... Sürücü 2.37 promil alkollüydü

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Bahçelievler#Can Karaoğul

BAKMADAN GEÇME!