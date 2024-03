Cinayet gibi kazaya 9 yıl istendi... Sürücü 2.37 promil alkollüydü

Haberin Devamı

Memleketine giden bir arkadaşına çerez ve yiyecek verecekti. Saat 05.00 sıralarında Altunizade’de, arkadan gelen Can Karaoğul (39) cipiyle Mustafa Gül’ün motosikletine çarptı ve yaklaşık 100 metre sürükledi. Can Karaoğul cipini durdurduğunda Mustafa Gül çoktan hayatını kaybetmişti. Mustafa Gül’ün biri kundakta 3 bebeği var. Gözaltına alınan Can Karaoğul’un 2.37 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın ardından tutuklanan Can Karaoğul’a soruşturma sonunda bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.