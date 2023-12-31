×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet gibi kaza

Güncelleme Tarihi:

#Fethi Berk#Denizli#Pamukkale
Cinayet gibi kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 07:00

Köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Denizli Pamukkale’de önceki gün, Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk’in (23) kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan Busenur Bostancı (18) ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostancı’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Berk ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem’in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethi Berk#Denizli#Pamukkale

BAKMADAN GEÇME!