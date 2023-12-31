Cinayet gibi kaza

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Denizli Pamukkale’de önceki gün, Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki 48 AOL 432 plakalı cip, önünde ilerleyen Fethi Berk’in (23) kullandığı 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan Busenur Bostancı (18) ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostancı’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Berk ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü Hüseyin Gündem’in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.