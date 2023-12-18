Cinayet gibi ihmal

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İSTANBUL’da 9 yıl önce evlenen Elif Kesgin (29), bugün 8 yaşında olan bir kız çocuk dünyaya getirdi. İddiaya göre evliliği çekilmez hale gelen Elif Kesgin boşanarak küçük kızını annesi ve babasının yanında büyüttü. Elif Kesgin’in bağırsağında 5 yıl önce strese bağlı olarak kolit meydana geldi. Kadıköy’deki özel bir hastaneye başvuran Elif Kesgin, bağırsak ameliyatı oldu.

‘SEN ARTIK BUNU HUY EDİNDİN’

İddiaya göre ameliyatın ardından bir türlü iyileşemeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, “Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik; ağrın, sancın da öyle” denilerek eve gönderildi. Genç kadın, doktoruna güvendiği için 5 yıl boyunca gidip geldiği özel hastanede şifa ve derman bulamadı. İddiaya göre, 4 Ocak günü çok sancılanan Elif Kesgin, evlerinin yakınındaki devlet hastanesine gitti. Yapılan muayene sonucunda Elif Kesgin’in bağırsağında oksitlenmiş 5 santimetrekarelik iğne ucu bulunduğu ve bu duruma derhal müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Tespiti yapan devlet hastanesi doktoru, Elif Kesgin’e bu durumu ameliyatı yapan doktor ile paylaşmasını önerdi. Öğrendikleri karşısında büyük panik yaşayan Elif Kesgin, ameliyatının gerçekleştiği özel hastanedeki doktoruna gittiğinde, 6 ay boyunca sıvı gıda alması gerektiği söylenerek evine gönderildi. İddiaya göre doktorunun ilgisizliği yüzünden 6 ay sonra rahatsızlanınca ameliyata alınan Elif Kesgin, hayatını kaybetti. Annesi Gönül Aksoy, babası Adil Aksoy ve 8 yaşındaki kızı Melek İnci Kesgin, ölümden hastane ve doktorları sorumlu tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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‘BUNUN HESABINI HUKUK SORACAK’

- Elif Kesgin’in vefatının hastane yönetimi ve doktorlar tarafından ailesinden saklandığını suç duyurusu dilekçesinde belirten avukat Handan Bakbak, şöyle konuştu: “Elif Kesgin’in annesi apar topar odadan çıkartıldı. O sırada hastaya kalp masajı yapılmış, teni buz kesmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştır. Üç saat sonra da 3 araç dolusu emniyet güçlerinin refakatinde aileye kızlarının vefat ettiği gece yarısı doktor tarafından söylenmiştir. Neye uğradığına şaşıran aile acıdan kahrolmuş, bir şekilde kızlarının cansız bedenini alıp, hastaneden yine polis kordonundan geçerek ayrılmışlardır. Şikâyetimize konu suç, ağır taksirden öte kasıttır. Zira hekim, ilk ameliyattan sonra hastanın bağırsağında yabancı bir cisim bırakmış, ardından gelen tedavi sürecinde özen, dikkat ve mesleki duyarlılıkla hastayı oyalamış ve durumu savsaklamıştır. Sıkıntıları artarak tekrar hastaneye başvuran hastayı, ne yaptığı belirsiz tıbbi müdahaleden 24 saat geçmeden 8 yaşındaki evladından koparmıştır. Bunun hesabını hukuk soracaktır.”