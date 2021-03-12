Cinayet bilmecesi

Polise teslim olan 3 çocuk annesi Ayşe Gül tutuklandı. İfadesinde Cengiz Kılıç’ın ilişki yaşamak için baskı kurduğunu, tecavüz ettiğini öne sürdü. Birlikte olan fotoğrafların hepsinin rızası olmadan uyuşturucu etkisinde çektirdiğini iddia etti. İddianamede ise görüntülerin tek güne ait olmadığı, bir ilişki içerisinde karşılıklı iki tarafın rızası ile çekilebilecek görüntüler olduğu belirtildi. İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılan Ayşe Gül, suçlamaları yine reddetti.

‘GÖNÜL İLİŞKİSİ’

Akrabaları ve bir tanık da gönül ilişkileri olduğunu söyledi. Ayşe Gül, “Tanığı tanımıyorum. Bana Facebook’tan mesaj gönderdi. Mesajda ‘İfadeni ve şikâyetini geri alacaksın’ yazmıştı” dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Cengiz Kılıç ve Ayşe Gül’ün ilişkilerinin olduğu, hatta Ayşe Gül’ün oğluna Kılıç’ın babasının adını verdiği söylendi. Kılıç’ın açmış olduğu babalık davası da bulunuyor.