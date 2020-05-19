Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Cimrinin Zıt Anlamlısı

Cimri kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır ve anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Cimri kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise cömert kelimesidir.

Cimri Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Anlam olarak aynı anlama gelmez, tam tersine birbirlerinin zıttı kelimelerden oluşur. Her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamakla birlikte, kelimelerin olumsuz halleri de o kelimenin zıt anlamlısı olmamaktadır.

Cimri kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri ise birçok kaynakta belirtilmiştir. Birden fazla zıt anlamı olan cimri kelimesinin zıt anlamlı olan kelimeleri şu şekildedir:

- Cömert, eli açık, bonkör, selek, eli selek, müsrif, savurgan.

Cimri kelimesi cümle içerisinde sıfat hali ile kullanılmaktadır. Kendinden sonraki gelen kelimeleri niteler. Cimri kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, nekes, pinti, sıkı, var yemez.