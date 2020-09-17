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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR - DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı! 'Aynaya bakamıyorum'

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Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı! 'Aynaya bakamıyorum'
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Müge Gümşar'ın (29) yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana geldi. Yüzü tanınmayacak hale gelen ve güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi olan Gümşar, "Hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum" dedi.

Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti. Müge Gümşar, bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak."

Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı Aynaya bakamıyorum

'AYNAYA BAKAMIYORUM'

Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, "Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar" dedi.

Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.

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