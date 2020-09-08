MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Sayısal Loto’da 6 bilen ve 5+1 bilen çıkmayınca 59 milyon 445 bin 333 lira devretti.

Çekilişte 5 bilen 315 bin 58 lira 65 kuruş, 4 bilen 1779 lira 95 kuruş, 3 bilen 118 lira 80 kuruş, 2 bilen 11 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

İKİ TALİHLİYE 149’AR BİN TL

On Numara’da 10 bilen iki kişi 148 bin 887 lira 70’er kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 4 bin 155 lira 95 kuruş, 8 bilen 248 lira 30 kuruş, 7 bilen 44 lira 80 kuruş, 6 bilen 8 lira 20 kuruş, hiç bilemeyen 6 lira 75 kuruş kazandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle