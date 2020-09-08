Çılgın Sayısal Loto ve On Numara sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 bilen 315 bin 58 lira 65 kuruş, 4 bilen 1779 lira 95 kuruş, 3 bilen 118 lira 80 kuruş, 2 bilen 11 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

İKİ TALİHLİYE 149’AR BİN TL

On Numara’da 10 bilen iki kişi 148 bin 887 lira 70’er kuruş kazandı. Çekilişte 9 bilen 4 bin 155 lira 95 kuruş, 8 bilen 248 lira 30 kuruş, 7 bilen 44 lira 80 kuruş, 6 bilen 8 lira 20 kuruş, hiç bilemeyen 6 lira 75 kuruş kazandı.