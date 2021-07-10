Çılgın Sayısal Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı! 10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonucu zengin olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. İşte, sonuç sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI-TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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