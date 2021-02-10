Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sorgulama ekranÄ± 10 Åžubat Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± millipiyangoonlineâ€™da

10 Åžubat 2021 tarihli Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam 21.30'da gerÃ§ekleÅŸti. Milli Piyango TV Youtube kanalÄ±ndan ve hurriyet.com.tr'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanan Ã§ekiliÅŸte ÅŸanslÄ± numaralar, 21, 24, 31, 38, 46, 71 ve joker 10 oldu. Heyecanla beklenen Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.Â

Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸleri Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri olmak Ã¼zere haftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleniyor.

Â

Ã‡ILGIN SAYISAL LOTO SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI

Â

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadÄ±r. 90 numaradan 6 tanesi iÅŸaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Sen seÃ§, Online Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoâ€™nun sizler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir seÃ§enek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 6 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.