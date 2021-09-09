Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi... 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında saat 21:30'da gerçekleşen çekilişin hemen ardından Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. İşte, merakla beklenen 8 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
8 Eylül 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu akşamki çekilişte 210.069.857,59 TL devretti. Aşağıdaki ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, ikramiye bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.