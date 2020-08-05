Çılgın Sayısal Loto bu akşam saat kaçta çekilecek? Büyük ikramiye heyecanı millipiyangoonline'da

Milli Piyango’nun yeni internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve mobil uygulaması “Milli Piyango Şans Oyunları” uygulaması ile kullanıcılar diledikleri zaman, diledikleri yerden;

- Hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek,

- Hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek,

- Hem de 15’ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MİLLİ PİYANGOONLİNE'DA OLACAK

50 MİLYON 381 BİN TL DEVİR

Çılgın Sayısal Loto’nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391’er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65’er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95’er kuruş kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.