Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, aralıkta hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düşmesiyle başlayan buzlanma, nisanda çözülmeye başladı. Kışın araç ve atlı kızaklar ile üzerinde gezilen Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla eriyen buzlar, rüzgarın da etkisiyle sahile vurdu.

Sahil kenarındaki buz parçaları üzerinde gezen Atalay Uzunkaya, "Çıldır Gölü çözülmeye başladı. Donarken kükrediği gibi çözülürken de kükreyerek çözülür. Çıldır Gölü'nün buzu çözüldüğü zaman bir kalıptan çıkmış gibi pırlanta gibi ter temiz buzullar oluşuyor, 2-3 güne kalmaz buzların sürtüşmesiyle tamamen erir. Bizler de kızaklarımız yerine kayıklarımızı göle indirip yerli ve yabancı turistlerimizi göl üstünde gezdireceğiz. Çıldır Gölü her mevsim ayrı güzel, seyrine doyum olmuyor" dedi.

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