’Çiko’ kıyma makinesinde uyuşturucu hap ve kolilerce parfüm buldu

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul’dan, Romanya’ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünü il merkezinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği ’Çiko’nun bagajda et kıyma makinesine tepki vermesi üzerine ekipler makinenin içinde arama yaptı. Yapılan aramada makinenin içine gizlenmiş 100 uyuşturucu hap ile koliler içerisinde piyasa değeri yaklaşık 360 bin lira olan 7 bin 391 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Uyuşturucu ve parfümlere el konulurken, olayla ilgili otobüsteki 2 kişi gözaltına alındı.