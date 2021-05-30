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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Çıkardığı olaylarla gündem olmuştu! İşte Gülcan Ç.'nin cezası...

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Çıkardığı olaylarla gündem olmuştu! İşte Gülcan Ç.'nin cezası...

Maske takması için kendisini uyaran polislere mukavemette bulunup, güzellik merkezi ve halk otobüsünde çıkardığı olaylarla gündeme gelen Gülcan Ç.'ye hakkında açılan davada karar verildi. Gülcan Ç. 3 ay 22 gün, hakaret ve kasten yaralama suçundan da 3 bin 260 lira adli para cezası uygulandı.

Olay, 16 Şubat 2020'de merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu kurumunda memur olan Gülcan Ç., çay bahçesinde oturduğu masanın sandalyesini devirdi. Bunun üzerine garsonlar kadını uyardı. Gülcan Ç., kendisini uyaran garsonlardan Yaşar Yıldız'a hakaret edip tokat attı, ardından da masadaki küllüğü, peçeteliği ve su şişesini Yıldız'ın kafasına fırlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gülcan Ç.'yi gözaltına alırken, Yaşar Yıldız da hastaneden aldığı raporla karakola giderek kadın hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma sonunda Gülcan Ç., hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açıldı.

Çıkardığı olaylarla gündem olmuştu İşte Gülcan Ç.nin cezası...

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç'., hakaret ve kasten yaralama suçlarından 168 gün hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza 3 bin 260 lira adli para cezasına dönüştürüldü. Mahkeme Gülcan Ç.'yi ayrıca tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırdı.

Yine Gülcan Ç. yine olay... Ortalığı birbirine kattı
Yine Gülcan Ç. yine olay... Ortalığı birbirine kattı

ÇIKARDIĞI OLAYLARLA TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Öte yandan Gülcan Ç., ceza almasına neden olan bu olaydan sonra çıkardığı başka olaylarla da sık sık Türkiye gündemine geldi. Gülcan Ç., 10 Aralık 2020'de Trabzon Bulvarı'nda maskesiz dolaşırken kendisini uyaran polislere tepki gösterip maske takmamış, bunun üzerine kimlik isteyen polislere de "Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek polisleri tehdit eden Gülcan Ç'ye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası yazılarak polise mukavemet suçundan hakkında adli işlem yapılmıştı.

Polisi tehdit eden o kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Polisi tehdit eden o kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı!

GÜZELLİK MERKEZİ İLE HALK OTOBÜSÜNDE DE OLAY ÇIKARDI

Gülcan Ç., 12 Ocak 2021'de de Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girdi. Çalışanların uyarısı üzerine maskesini takıp çenesinin altına indiren Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüyüp olay çıkardı. İhbar üzerine gelen polislerin dışarı çıkardığı Gülcan Ç., güzellik merkezinin camlarını yumruklamış, şikâyet üzerine gözaltına alınarak karakola götürülmüştü. Gülcan Ç., son olarak 3 Şubat 2021'de bir halk otobüsüne maskesiz binmiş, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışmıştı.

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