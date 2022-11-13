Çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

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Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı evde, gece saatlerinde çıkan yangında Nida Ö. (19), Cahide D. (69) ve Uğur D.’yi (34) yaralı olarak çıkarılırken Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber'in (11) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Adapazarı'nda sabah 05.15 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar (21) ile yaralanan Nida Özar'ın (19) yaklaşık 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Batuhan Özar toprağa verilirken, Nida Özar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar, Vefa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'nda, Uras Çınar Dilber ise SALKO Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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