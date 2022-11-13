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Çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

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#Sakarya#Yangın#Batuhan Özar
Çıkan yangında 1i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 19:25

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar (21) ile yaralanan Nida Özar'ın (19) yaklaşık 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.

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Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'taki 2 katlı evde, gece saatlerinde çıkan yangında Nida Ö. (19), Cahide D. (69) ve Uğur D.’yi (34) yaralı olarak çıkarılırken Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber'in (11) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Adapazarı'nda sabah 05.15 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar (21) ile yaralanan Nida Özar'ın (19) yaklaşık 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Batuhan Özar toprağa verilirken, Nida Özar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çıkan yangında 1i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yangında hayatını kaybeden Batuhan Özar, Vefa Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emirsultan Mezarlığı'nda, Uras Çınar Dilber ise SALKO Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Erenler ilçesi Kayalar Reşitbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Çıkan yangında 1i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

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#Sakarya#Yangın#Batuhan Özar

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