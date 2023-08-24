Çıkan her dumana müdahale

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Hem tarihiyle hem doğası ve turizm bölgeleriyle Türkiye’nin kalbinde yer alan Çanakkale’deki orman yangını içimizi yaktı. Çanakkale kent merkezi yakınındaki Damyeri köyü yakınlarında önceki gün 11.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Saatteki hızı 70 kilometreye çıkan rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Çalışmalara kısa sürede havadan uçak ve helikopterler de destek verdi.

YAŞLILAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın çalışmaları yerinde koordine ettiği yangının ilk gününde 9 köy, dün de 2 köy tahliye edildi. Yangının tehdit ettiği Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da yurda yerleştirildi.

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Bakan İbrahim Yumaklı çalışmaları havadan inceledi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER

Çanakkale kent merkezinde büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler iki gecedir aralıksız çalıştı. Gece görüşlü 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi. Yağcılar köyü mezarlığındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışan arama kurtarma görevlisi Galip Dinçer Özkan’ın üzerine ağaç devrildi. Vücudunda kırıklar oluşan Özkan hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, toplam 83 kişinin yangından etkilendiğini açıkladı.

Günün ilk ışıklarıyla Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 3 bin 84 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 30 helikopter, 240 arazöz, 81 su tankeri, 375 iş makinesi ile çalışmalara yeniden başladı.

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Çanakkale’deki yangından geriye küle dönmüş ağaçlar kaldı. Tek teselli, can kaybı olmaması. Bir motosikleti sahibi yolda bırakıp yangına müdahaleye koştu.

YER YER ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Yağcılar, Ulupınar ve Okçular köylerinin bulunduğu bölgede alevler dün öğle saatlerinde yeniden yükseldi. Bu bölgelere havadan uçak ve helikopterler ile karadan iş makineleri ile müdahale başlatıldı.

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Alevler kısa sürede Çanakkale kent merkezine dayandı. Yangın devlet hastanesi yakınlarında durdurularak hastane ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevlilere sosyal medya mesajında “Ayağınıza taş değmesin” diye teşekkür ederken dün gece basına şu bilgileri verdi: “Bugün dünden daha iyi durumdayız. Hem rüzgâr hem nem olarak düne göre daha avantajlıyız. Dün boşaltılan 9 köye ilaveten 2 köy de tedbiren tahliye edildi.”

GELİBOLU DA KORKUTTU

Çanakkale’deki yangın söndürülmeden, Gelibolu Yarımadası’nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etti. Boğaz ise hava araçlarının su alabilmesi için gün boyu gemi trafiğine kapalı tutulurken gece saatlerinde tek yönlü olarak deniz trafiğine izin veriliyor.

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İŞTE BURADA BAŞLADI

- Yangın, önceki gün Çanakkale’nin merkezine kuş uçuşu birkaç kilometre uzaklıktaki Damyeri köyü yakınlarında bir yol kenarında başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Yetkililer nedeni belirlemek için incelemenin devam ettiğini söylüyor.

KÖPEK VE KEDİLER SAKLANDI

- Yangın bölgesinde köylerde 199’e yakın küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeden yürek dağlayan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, onlardan biri de kediler ve köpeğin birlikte saklandığı video oldu. Çanakkale’de yaşayan gazeteci Tekin Uğurlu’nun paylaştığı görüntüde bir bahçede köpek ve kedilerin birlikte güvenli bir yere sığındığı ve yaşadıkları korkunun yüzlerine yansıdığı anlar yer aldı.

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CANLA BAŞLA SÖNDÜRME

- 3084 Personel

- 30 Helikopter

- 8 Uçak

- 240 Arazöz

- 81 Su tankeri

- 375 İş makinesi

RAKAMLARLA BÜYÜK YANGIN

- 15 km alev alev yanan hattın uzunluğu

- 15 bin dönüm Yanan ormanlık alan

- 11 boşaltılan köy sayısı

- 1251 tahliye edilen insan sayısı

- 83 dumandan etkilenen insan sayısı

YANGININ YAYILMASI DURDURULDU

Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında Çanakkale orman yangınına da değinerek “Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgâr işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız” dedi.

Erdoğan konuşmasının Çanakkale yangınıyla ilgili bölümünde şunları söyledi: “Yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun. Tarım ve Orman Bakanımızın koordinesinde 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra, 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor. 800’ü ormanlık olmak üzere toplam 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgâr işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90’ından fazlası maalesef insan kaynaklı. İhmalkarlık veya özensizlik. Vatandaşlarımı sıcaklıkların 40-50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

NEM YÜZDE 19 RÜZGÂR 70 KM

- Yangının çıktığı gün havadaki nemin yüzde 19, rüzgârın saatteki hızının 70 kilometre olması yangını hızlandırdı. Bakan Yumaklı, “Sabah rüzgâr 40 kilometre hızdaydı. Öğleden sonra 60 kilometreleri buldu. Rüzgâr ve nem önemli. Nem, özellikle yangın söndürme faaliyetlerinde yangının ilerlemesinde önemli parametre. Rüzgâr hızı da yangın söndürme faaliyetlerinizde, yanan alandan yanmayan alana rüzgârın bazı parçacıkları taşıması demek. Kimi zaman 3 kilometrelere varan uzaklıklara yanan parçacıkları taşıması söz konusu. Şu anda parça parça onlarla mücadele etmeye devam ediliyor ve daha avantajlıyız. Parametreler daha iyi.”

ESKİŞEHİR’DE YANGIN: BİR ÇİFTÇİ GÖZALTINDA

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesi yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında pulluk makinesinin kıvılcım çıkarması sonucu önce tarım arazine sonrasında da orman arazisine sıçrayan yangın çıktı. Orman ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen yangın rüzgârın da etkisiyle şiddetini ve yayıldığı alanı artırdı. Yangının büyümesi üzerine havadan ve karadan, 1 uçak, 5 helikopter, 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makinesiyle yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına civar köylerde oturan vatandaşlar da imkanlarıyla destek verdi. Çalışmalar sırasında bölgede basına bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, gece boyunca tam olarak kontrol altına alınamayan yangında 3 bin dönüm alanının zarar gördüğünü söyledi. Aksoy yangınla ilgili olarak bir çiftçinin gözaltına alındığını ve adli işlem yapıldığını da açıkladı.