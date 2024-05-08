Cihangir'de motosiklet hırsızlığı kamerada

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Olay, Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta Pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletle sokağa gelen kasklı 2 şüpheli çevreyi kontrol ettikten sonra, park halindeki motosikletin yanına yaklaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti çalan şüpheli ve arkadaşı daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, motosikletli ve kasklı 2 şüphelinin bir süre etrafta tur attıktan sonra park halindeki motosikletin yanına geldiği görülüyor. Bir kişi motosiklette etrafı gözetlerken diğeri park halindeki motosikletin kilidini kırıyor. Motosikleti çalan hırsız daha sonra, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşıyor.