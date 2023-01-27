Cihan Paçacı ‘Kemal Bey’e itiraz var’ dedi istifa etti

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Paçacı istifasını, “Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Genel Başkan’ımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6’lı Masa’yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” diyerek açıkladı.

‘GENEL HAVA EKREM BEY’DEN YANA’

Paçacı, önceki gün Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya değerlendirmelerde bulunurken,‘Sokakta Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecine ilişkin itirazlar gördüğünü’ söyledi: “Bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Partide genel hava Ekrem Bey’den yana. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu’nun önermesi koşulu ile. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama böyle devam edecek anlamına da gelmiyor.”