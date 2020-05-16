Çiğköftecide 'sosyal masa'

Turan ‘sosyal masa’ ismini verdiği projede müşterilerin birbiriyle temasını önlemek için masaların üç tarafını şeffaf plastik levhalarla kapattı. Her masanın bin 500 liraya mal olduğunu açıklayan Turan, tescil işlemleri için projesini Türk Patent ve Marka Kurumu’na da gönderdi. Bu sayede müşterilerin birbiriyle temasını kestiğini belirten Ömer Turan, “İnsanlar temas korkusuyla yemek satan yerlere gitmek istemiyor. Ben de özel bir masa tasarladım. Masaların etrafını çevirdim. Her masada bir kişi oturabiliyor. Şu anda 7 masa yaptırdım. Sosyal masa projesinde müşteriler daha sağlıklı ortamda yiyeceklerini yiyebilecekler” diye konuştu.