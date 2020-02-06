Çığ felaketinde son durum… Van çığ felaketi şehitleri

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciası ardından kurtarma çalışması başlatıldı. Bakan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile çığ düşmesinden sonra çıkarılıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İşte çığ felaketinde son durum…

Bakan Koca, ziyaretlerin ardından hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan çığ felaketi dolayısıyla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan ve takip edilen hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hem üniversite hem de bölge hastanesinde yatan hasta sayısının 47 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakımda da takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Yatışı yapılan ve yoğun bakımı takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik ya da ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa da değinerek, şunları kaydetti:



"İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, durumu kritik, ciddi ya da ağır bulunan herhangi bir hastamızın şu anda bulunmadığını söyleyebilirim. Ayrıca yine İstanbul'da Pendik'te metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğunu, genel olarak 4 hastanın kritik durumunun olmadığını da ifade etmek istiyorum."

SOYLU: 11 ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1 astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Turkcell çalışanı ile çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere toplam 33 vatandaşımız şehit olmuştur” dedi. AFAD’dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyleyen Soylu, “Adli Tıp’a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken çığ felaketinin yaşandığını belirterek, “Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu” dedi.

VAN ÇIĞ FELAKETİ ŞEHİTLERİ

Van’da arama- kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan askerlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.

- Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın (24) Tokat’ın Almus ilçesinde yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit Karaca’nın, 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin’in (29) acı haberi Aydın’ın Çine ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Keskin´in evli ve 3 aylık kız çocuğu olduğu öğrenildi.

- Uzman Çavuş Özen Akçam’ın (26) acı haberi Artvin’in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünde oturan ailesine verildi. Şehit Akçam, geçen yıl ilk görev yeri olan Van’da göreve başlamıştı.

- Uzman Çavuş Özgür Işık’ın (28), acı haberi, Düzce’de oturan baba Arslan Işık ve anne Raziye Işık’a verildi.

- Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in (23) Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki evinde de yas var. Haberi alan şehidin babası Recep ve annesi Behiye ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

- Kocaeli Büyükşehir, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesini ziyaret etti.

- Bekar olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın Eskişehir’deki ailesine şehadet haberi verildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, 10 kardeşti, memleketi Aksaray’dı. Eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray ile Van’da yaşıyordu.

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın Kars’ta yaşayan ailesi acı haberle kahroldu. 2 aylık nişanlı olan Avcı, 2018 yılında göreve başlamıştı.