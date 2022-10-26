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‘Çiftetelli’ magandaları serbest kaldı

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#Bursa#Mudanya#Gece Kulübü
‘Çiftetelli’ magandaları serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Bursa'da bir gece kulübünde çiftetelli müziğini ikinci kez çalınmasını isteyen grupla müzisyen arasında tartışma çıktı.

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Bursa Mudanya’daki gece kulübünde 22 Ekim gecesi, bir grup, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den (44) ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. 

BİR SÜRE ÇALIŞAMAYACAK

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacağı belirtildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, restoranın bulunduğu Esence Mahallesi’nde yaşadıkları belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheliler Yakup A. (27), U.D. (17), Sait A. (22), Süleyman T. (27), Eray B. (27), Barış B. (31), Volkan K. (24), Ersel G. (31), Gökhan G.’yi (34) gözaltına aldı. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Soruşturma savcısının mahkeme kararına itiraz edip 4 şüphelinin tutuklanmasını istediği öğrenildi.

 

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#Bursa#Mudanya#Gece Kulübü

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