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Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı! ' İntikam almaya devam edeceğiz!'

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#Adana#Yüreğir#Çukurova Caddesi
Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 16:27

Adana’daki bir cadde son günlerde art arda silahlı saldırıların adresi oldu. İbrahim Taşkıran'ın (42) 2 gün önce öldürüldüğü caddede, bu kez motosikleti ile giden Mehmet Emin Çelik (16), başından vurularak ağır yaralandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik, silahlı saldırıya uğradı.

Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz

Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp, yere düştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

 

Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz


2 GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

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Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz

Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz

Çifte tabancalı cinayetin ardından aynı caddede silahlı saldırı İntikam almaya devam edeceğiz

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#Adana#Yüreğir#Çukurova Caddesi

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