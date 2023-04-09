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Çifte cinayetin zanlısı sığınakta yakalandı

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#Şanlıurfa#Mersin#Cinayet
Çifte cinayetin zanlısı sığınakta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 14:27

Mersin’de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül 2022 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşandı. Gazipaşa Mahallesi 1936 sokak üzerinde meydana gelen olayda, kahvehaneden çıktıktan sonra otomobille seyir halinde olan Mustafa Kırgın (58) ile arkadaşı Orhan Yıldız'a tabancayla ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan şahıslar kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaydan sonra O.A, A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M., serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çifte cinayetin zanlısı sığınakta yakalandı

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YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI İLE BULUNDU

Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi. Uzun suredir aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı. Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Çifte cinayetin zanlısı sığınakta yakalandı


Saldırıda A.K.’nin Mustafa Kırgın’ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Şanlıurfa#Mersin#Cinayet

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