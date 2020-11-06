Çiftçi kadınlardan İzmir’e yardım eli

İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi’ndeki çiftçi kadınlar, İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçti. Kendi ürettikleri zeytin ve zeytinyağının yanı sıra, turşu ve salçaları bir araya toplayan kadınlara, bölge halkı da destek verdi. Mahalle sakinleri, zeytinleri satarak elde ettikleri kazançla battaniye ve yorgan alırken, Suriye’de görev yapan bir asker de bir aylık maaşını, yardım toplayan kadınlara gönderdi.



Ekip adına konuşan çiftçi kadınlardan Şeyma Toyböcek, İzmir’de yaşanan afet sonrası bir şeyler yapmak istediklerini dile getirdi. Toyböcek, “Umduğumuzdan daha fazla yardım oldu, hatta bizim kampanyamızı duyan Suriye’deki bir askerimiz de maaşını gönderdi. Kendisini hiç tanımıyoruz, fakat çok duygulandık. Burada kendi ürettiğimiz zeytin, zeytinyağı, turşu, salçaların yanı sıra mahallenin gençlerinin de zeytin satarak aldığı battaniye ve yorganları topladık” dedi.



Toplanan yardımlar, İzmir’deki afet bölgesine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim edildi.