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Çiçekler deniz şehitlerine

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#1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı#Çanakkale#Deniz Şehitleri
Çiçekler deniz şehitlerine
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97’nci yıldönümü bayram nedeniyle dün kutlanırken sahil kentlerinde düzenlenen törenlerde deniz şehitleri de çiçeklerle anıldı.

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Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, “1 Temmuz 1926 tarihinde, Cumhuriyet Türkiyesi’nde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız, denizlerimizdeki hükümranlık perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki zaferidir. Bugün bu zaferimizin 97’nci yılını hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Çiçekler deniz şehitlerine

SU GÖSTERİSİ

Katılımcılar, törenin ardından 'Kilitbahir' isimli feribotla Çanakkale Boğazı'na açıldı. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle de Boğaz’da su gösterisi yapıldı.           

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#1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı#Çanakkale#Deniz Şehitleri

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