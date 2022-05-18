Çiçekle dolandırıldı

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Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan’ın (55) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evine çiçek gitti. Candan, çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan Candan, çocuklarına kendilerinin gönderip göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı. Çiçekçiye ulaşan Candan Ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. Candan Ailesi’ne, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

Kiracısı Halil B.’nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran Candan’ın evine kahve içmeye gitti. Nuray F., Halil B.’nin insanları dolandırdığını belirtirken, ‘Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?’ diye sorunca şüpheye kapıldı.

E-DEVLET’TEN ÖĞRENDİ

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25 Nisan’da kızı ile birlikte ‘E-Devlet’ uygulamasından kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, avukata gitti. Candan, Halil B.’nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında 1’i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.’yi arayan aile, ‘Ben annenize 95 bin dolar verdim’ cevabını alınca durumu polise bildirdi. Avukatları aracılığıyla da haczi durduran aile, karşı dava açtı. Candan, yaptığı araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.’nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi.

Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran Candan, “Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletim ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım” dedi.