Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çiçekle dolandırıldı

#Çiçek#Dolandırıcı#Haciz
Çiçekle dolandırıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıdı teslim tutanağı sanıp imzalayan Şükran Candan’ı, 2 ay sonra kiracısı 95 bin dolarlık senetle mahkemeye verdi.

Haberin Devamı

Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan’ın (55) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evine çiçek gitti. Candan, çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan Candan, çocuklarına kendilerinin gönderip göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı. Çiçekçiye ulaşan Candan Ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. Candan Ailesi’ne, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

Kiracısı Halil B.’nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran Candan’ın evine kahve içmeye gitti. Nuray F., Halil B.’nin insanları dolandırdığını belirtirken, ‘Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?’ diye sorunca şüpheye kapıldı.

E-DEVLET’TEN ÖĞRENDİ

Haberin Devamı

25 Nisan’da kızı ile birlikte ‘E-Devlet’ uygulamasından kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, avukata gitti. Candan, Halil B.’nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında 1’i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.’yi arayan aile, ‘Ben annenize 95 bin dolar verdim’ cevabını alınca durumu polise bildirdi. Avukatları aracılığıyla da haczi durduran aile, karşı dava açtı. Candan, yaptığı araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.’nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi.

Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran Candan, “Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletim ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım” dedi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiçek#Dolandırıcı#Haciz

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi