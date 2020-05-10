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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çiçekçilerin en yoğun günü

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Çiçekçilerin en yoğun günü
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Anneler günü nedeniyle sokağa çıkma yasağından bu hafta muaf olan çiçekçiler, siparişleri yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı.

10 yıldır çiçekçilik yapan Burakhan Erdoğan, “En yoğun anneler gününü yaşıyoruz” dedi. Koronavirüs nedeni ile sosyal faaliyetlerin son bulması çiçekçilerin işlerini de olumsuz etkiledi. Satışları olumsuz etkilenen esnafa ‘Anneler Günü’ adeta ilaç gibi geldi. Günler öncesinden stoklarını tamamlayan çiçekçiler annelere en güzel çiçekleri taşıdı. Gayrettepe’de 10 yıldır çiçekçilik yapan Burakhan Erdoğan yoğun Anneler Günü geçirdiklerini belirterek, “Virüs nedeni ile işlerimiz durmuştu, ben dükkanımı 1 aydır açmıyordum Anneler Günü için açtım. 10 yıldır çiçekçilik yapıyorum, en yoğun Anneler Günü. Son 4 günde 50 tane çiçek siparişi aldık. Kuryelerimizle birlikte zamanında teslim yapıyoruz. Tabii hijyen konusuna da çok dikkat ediyoruz” dedi. 

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