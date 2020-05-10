Çiçekçilerin en yoğun günü

10 yıldır çiçekçilik yapan Burakhan Erdoğan, “En yoğun anneler gününü yaşıyoruz” dedi. Koronavirüs nedeni ile sosyal faaliyetlerin son bulması çiçekçilerin işlerini de olumsuz etkiledi. Satışları olumsuz etkilenen esnafa ‘Anneler Günü’ adeta ilaç gibi geldi. Günler öncesinden stoklarını tamamlayan çiçekçiler annelere en güzel çiçekleri taşıdı. Gayrettepe’de 10 yıldır çiçekçilik yapan Burakhan Erdoğan yoğun Anneler Günü geçirdiklerini belirterek, “Virüs nedeni ile işlerimiz durmuştu, ben dükkanımı 1 aydır açmıyordum Anneler Günü için açtım. 10 yıldır çiçekçilik yapıyorum, en yoğun Anneler Günü. Son 4 günde 50 tane çiçek siparişi aldık. Kuryelerimizle birlikte zamanında teslim yapıyoruz. Tabii hijyen konusuna da çok dikkat ediyoruz” dedi.