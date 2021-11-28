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Çiçek Pasajı’nda rehine krizi

#Beyoğlu#Çiçek Pasajı#Rehine
Çiçek Pasajı’nda rehine krizi

Bir kadın müşteriyle tartıştı, pompalı tüfekle ateş açtı, tehditler savurdu.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Tarihi Çiçek Pasajı’nda dün gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı.

Levent Erdal Ö. isimli bir vatandaş, pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği bir kadın müşteri ile tartışmaya başladı. Bu sırada yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu.

Çiçek Pasajı’nda rehine krizi

Diğer müşteriler kendilerini dışarı atarken restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ise kadın müşteriyi rehine alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Pasaj çevresinde güvenlik önlemi alan polis, aynı zamanda Levent Erdal Ö.’yü ikna etmek için uğraştı. Şüpheli bir süre sonra gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edilen Levent Erdal Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında yaşananlar, pasajdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çiçek Pasajı’nda rehine krizi

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BAHANESİ: AŞK İÇİN...

Karaköy Polis Merkezi’ndeki işlemleri tamamlanan Levent Erdal Ö., adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden silah çektiniz sorusuna ise “Aşk için” diye yanıt verdi.

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#Beyoğlu#Çiçek Pasajı#Rehine

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