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CHP’li Torun: ‘YSK Başkanı cübbesini çıkarıp siyaset yapsın’

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#Seyit Torun#YSK Başkanı #Siyaset
CHP’li Torun: ‘YSK Başkanı cübbesini çıkarıp siyaset yapsın’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevi bıraksın, gelsin siyaset yapsın” dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın, “Adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez” açıklamasını değerlendirdi. Partisinin Ordu İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Torun, siyasi karar verenlerin artık huzuru bozmamalarını isteyerek, “YSK Başkanı niye böyle bir açıklamaya gerek duydu. Düğün değil, bayram değil. Hukuki süreç devam ediyor. Burada yargı, yargı işiyle uğraşsın, siyasetle uğraşmasın. Siyaseti siyasetçilere bıraksınlar. Siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın, görevi bıraksın, gelsin siyaset yapsın. Ama tabii görüyoruz ki talimatla hareket edenler, maalesef yargıyı siyasallaştıranlar, hukuki değil siyasi karar verenler artık huzuru bozmasınlar. Bu ülkede adalete olan güveni zedelemesinler” diye konuştu.

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PROVOKASYONLARA RAĞMEN

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini kaydeden Seyit Torun, “Kaldı ki cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek olan 6’lı masa. 6’lı masa, 6 lider, kararlı bir şekilde her türlü provokasyona, her türlü itibar suikastına rağmen yolunu güvenli bir şekilde, planlı bir şekilde sürdürüyor. Hiç merak etmeyin, ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Türkiye’nin önüne çok güçlü bir umut gelecek, hiç merak etmeyin” dedi.

 

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#Seyit Torun#YSK Başkanı #Siyaset

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