CHP’li Sarıgül: ABD’yi durdurmadan terörü durduramayız

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Sarıgül şu açıklamayı yaptı: “İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylamamız için ABD’nin baskısı çok arttı. Aynı dönemde 25 şehit verdik. Düna kadar kendi ininden dışarı çıkamayan PKK, bizim üslerimize saldırmaya başladı. Belli ki bir yerden destek ve yardım alıyorlar. PKK’ya kim silah veriyorsa, kim askeri sistem kurduysa, kim bütçe verdiyse, kim askeri tatbikat yaptıysa tabii ki ondan destek alıyorlar. ABD hem PKK’ya destek verir hem de ‘Türkiye’nin yanındayız, terörü kınıyoruz’ der. Bu yıllardır böyledir. Nitekim dün de öyle oldu. Ben her vesileyle söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Ayıdan post, ABD’den dost olmaz. ABD’yi durdurmadan terörü durduramayız. NATO ve ABD ile ilişkilerimizi gözden geçirmemiz lazım.”

Sarıgül, şehit uzman çavuş ve sözleşmeli erlere de dikkat çekerek, “Bu kahramanlar yıllardır kadro bekliyorlar. Siyaset konusu yapılmayacak bir mesele varsa o mesele budur. Sözleşmeli vatan savunması olmaz. Uzman çavuşları, sözleşmeli erleri kadroya alalım” dedi.