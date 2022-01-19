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CHP'li Erkek: 6 parti ortak mutabakat metnimizi tamamladık

#Muharrem Erkek#CHP#Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
CHPli Erkek: 6 parti ortak mutabakat metnimizi tamamladık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek,​ 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerindeki çalışmasını tamamladığını belirterek, "6 parti ortak mutabakat metnimizi tamamladık. Şimdi süreç, takdir sayın genel başkanlarda. En kısa zamanda sayın genel başkanlar bir araya gelecek ve Türkiye’ye, kamuoyuna gerekli mesajları verecekler" dedi.

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CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Erkek, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında, gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Erkek, "Ve bu gelir dağılımındaki büyük adaletsizlik sonucunda toplum derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Aslında bunun sorumlularından biri de Türkiye'ye yaşatılan bu ucube sistem. Toplumdaki derin yoksulluğun, yaşanan bu acıların sorumlusu en başta bu ucube sistemi Türkiye’de hayata geçirenler. Parti genel başkanlığı, hükumet, devlet, yargı bir kişide birleşti. İşte tüm güçler bir kişide birleşince tablo ortada. Bu tabloyu değiştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devleti olmayacak" dedi.

'BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Erkek, 6 partinin 4 aya yakın zamandır güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalıştığını hatırlatarak, "4 aya yakın zaman çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik; tam bir uyum içerisinde, nezaketle, olgunlukla. Türkiye için çalışıyoruz. Demokrasi için ittifak yapıyoruz. Ve hiçbir genel başkanın, hiçbir partinin derdi kendi partisiyle ya da şahsıyla ilgili değil. Zaten söylüyorlar; 'mesele Türkiye meselesi' diyorlar. Mesele Türkiye meselesi; çünkü Türkiye demokrasisini kaybetti. Bu sistem eşitliği, özgürlüğü yok etti. Bu sistem gençlerin umutlarını ve hayallerini çaldı. Biz bu sistemi değiştirmek için çalışıyoruz ve değiştireceğiz. 6 parti ortak mutabakat metnimizi tamamladık. Dün akşam yine TBMM’de son çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu bir redaksiyon çalışmasıydı. Ve 6 parti ortak mutabakat metnini sayın genel başkanları sunduk. Şimdi süreç, takdir sayın genel başkanlarda. En kısa zamanda sayın genel başkanlar bir araya gelecek ve Türkiye’ye, kamuoyuna gerekli mesajları verecekler. Millet İttifakı güçlenerek yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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#Muharrem Erkek#CHP#Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

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