CHP’li Çeviköz: Türkiye Kafkasya’da barış için çalışmalı

“Bir kere Biden bunu söyledikten sonra bütün başkanlar 24 Nisan’larda bu ifadeyi kullanır. Bu kapı kapanmaz. Daha önce kullanılmadı bu ifade. Bugüne kadar dünya üzerinde 31 ülke parlamentosundan, senatosundan veya hükümetlerinden böyle kararlar geçmişti. 31 ülke Türkiye açısından çok büyük bir rakam değil. Daha fazla ülkenin bu tür kararlar almamasının nedeni ise ABD Başkanı’nın telaffuz etmemesiydi. Birçok ülke, Amerika’ya bakıyordu. Biden’ın bu söyleminden sonra emsal oluşturup, arka arkaya çığ gibi artabilir.

BARIŞ İÇİN ÇABA SARF ETMELİ

Bundan sonra yapılacak olan şey; Türkiye’nin Güney Kafkasya’da, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine çaba sarf etmesi. 9 Kasım 2020’de işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtardı. Üzerinde durmamız gereken, ateşkeste Türkiye olarak nasıl konum elde edeceğiz olmalıydı; barış ve diplomasiye dikkat edilmeliydi, bu da kaçırıldı. Aradan geçen 4 ayda bu tür girişimler yapılsa Biden’ın bu ifadeyi kullanmasına da engel olunması için bir avantaj elde edilebilirdi. Bu koşullarda yapmamız gereken: Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çaba göstermek olmalı. Hatta bunu Biden ‘soykırım’ ifadesini kullandı diye değil, Azerbaycan toprakları işgalden kurtarıldı diye yapmak lazım. Bu sorunun daha suhuletle ele alınmasına imkân sağlayabilir.

TALEPLER GELEBİLİR

Ermeni diasporası, Biden’ın bu sözlerinin ardından ABD’de başka bir takım talepleri gündeme getirebilir. Örneğin sigorta şirketleri üzerinden tazminat talepleri ve çeşitli haklar elde etmek isteyebilir. Onun karşısında Türkiye olarak hukuki bakımdan tezlerimizi dile getireceğiz. Bu iddia bir hukuk mücadelesine dönüşebilir ve Türkiye’yi meşgul eder.”





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