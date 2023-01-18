CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'da törene katıldı

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İmamoğlu'na Tuzla'da eşlik eden isimler arasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yüksel Taşkın, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer aldı.

Ekrem İmamoğlu "Hileyle,şikeyle alıkoymaya, gayret edecekler. Diğer Belediye Başkanları arkadaşlarıma İBB'ye değil, Milli İrade'ye karşı hile yapmaya gayret edecekler. Millet aleyhine şike yapma gayreti içerisinde olacaklar ki bizi durdurabilsinler. İstediğimiz soruşturmayı açarız, istediğimiz kararı aldırırız diye düşünen bu hilecilere, bu şikecilere milletin iradesine karşı darbe yapma girişiminizi boş çıkaracağımızı buradan söylüyorum.Sizler kıymetli vatandaşlarımız demokrasiye adalete sahip çıktıkça hevesleri kursaklarında kalacak. Her bitirdiğimiz iş milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Bu sesi duymazdan gelenin milletin gönlünde yeri olmaz. Bunu burdan tekrar duyuruyorum haddinizi bilin bu sesi duymadan milletin gönlünde yer alamazsınız sizi uyarıyorum; milleti yok sayanı millet de yok sayar. Tarih bunu yazmıştır. Hep birlikte Cumhuriyet'e olan borcumuzu 2023 yılında layıkıyla öderiz.1923 umut dolu bir yıldı çok güzel bir yıldı, 2023 güzel çok güzel bir yıl olacak her şey çok güzel olacak" dedi.

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Programa katılan belediye başkanları kura çekimi yapılırken sahneye çıktı, kurayı çekti. Belediye başkanları kurada çekilen isimlere anahtarlarını teslim etti.

SARAÇHANE'DE DUVARI İMZALADILAR

CHP'li belediye başkanları daha sonra Saraçhane'deki İBB ana yerleşkesi önüne konulan 'Haysiyet Duvarı'nda buluştu.

Heyet adına açıklama yapan Torun, "Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Biz biliyoruz; 'Elini arkadan bağladın' diye türbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek. Onlar uğraşadursunlar. Ama Sayın İmamoğlu ve diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek. İnanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde vatandaşlarımız, onların o kara iftiralarının, o akılsızlıklarının cezasını, yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek" dedi.