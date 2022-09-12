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CHP'li Bilek'in tartışma yaratan sözlerine soruşturma

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#Nevaf Bilek#DHA#Soruşturma
CHPli Bilekin tartışma yaratan sözlerine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 19:56

Diyarbakır'da 10 Eylül'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresinde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca 10 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bilek’in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek'in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı’nda önemli, tarihi bir şehrimiz şeklindeki sözleri nedeniyle ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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#Nevaf Bilek#DHA#Soruşturma

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