CHP’li başkanlara karne kriteri

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CHP elindeki belediyelere düzenli olarak karne verecek, performanslarını ölçecek ve bir koordinasyon merkezi kuracak.

- Belediye başkanlarının performansları düzenli olarak yapılacak memnuniyet anketleriyle ölçülecek. Bu memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre başkanlara yine düzenli olarak karne verilecek. Bu karnelere göre başkanlardan, vatandaşta mennuniyetsizlik yaratan uygulamaların düzeltilmesi istenecek. 5 yıllık görev süresi boyunca performansı ölçülüp karnesi verilecek başkanların yeniden aday olup olamayacaklarında da bu karne notları etkili olacak. Belediyelerle ilgili bütün bu çalışmalar çok yakından takip edilecek.

DENEYİMLİ İSİMLER

- Belediyelerle ilgili bütün konu başlıklarıyla ölçüm, denetim, destek hizmetleriyle ilgili çalışma yapmak üzere Genel Merkez’de bir koordinasyon merkezi oluşturulacak. Bu seçimde aday olmayan Eskişehir’in eski BŞB Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in başında bulunacağı merkezde, yine bu seçimde aday olmayan Muğla’nın eski BŞB Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ eski BŞB Başkanı Kadir Albayrak’ın da aralarında bulunduğu deneyimli yerel yöneticiler de görev alacak.

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YEREL ÜNİVERSİTESİ

- Kurulacak koordinasyon merkezindeki deneyimli yerel yöneticiler, belediyeler arasında koordinasyonu sağlayarak özellikle ilçe ve belde belediyeleri ile yeni başkanlara proje destekleri verecek. Bu seçimde aday olmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yönetiminde kurulacak yerel yönetimler üniversitesiyle de partinin kendi yerel yöneticilerini yetiştirmesi sağlanacak.