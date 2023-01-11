CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları alt komisyonda

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Anayasa ve Adalet Komisyonlarının Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan hakkında 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından ve CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonun CHP'li, İYİ Parti'li ve HDP'li üyeleri ise toplantıya katılmadı.

Komisyon Başkanı Beyazıt, yasama dokunulmazlığının amacının, milletvekillerini keyfi ve asılsız soruşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu belirtip, şunları söyledi:

"Ancak milletvekillerine tanınmış olan dokunulmazlığın, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemeyeceği de malumlarınızdır. TBMM kurulduğu günden beri toplum nezdindeki saygınlığını güçlendirerek sürdürmüştür. Milletvekillerinin de Meclis'in ve milletvekili saygınlığına zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Milletvekilleri hakkında ortaya çıkan ve kamuoyunun yoğun tepkisine konu olan, toplumun geniş kesimlerinde infial uyandıran, yasama organının saygınlığına zarar verecek mahiyetteki iddiaların komisyonumuzca incelenmesi parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından önemlidir. Yine önemle belirtmek gerekir ki dosyalarda yer alan suçlamalara ilişkin olarak komisyonumuzun görevi, ilgili milletvekillerinin suçlu olup olmadığı değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız Hazırlık Komisyonu'nun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünün açılması ve nihai karar merci olan Genel Kurul takdirine sunulmasıdır."

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Açıklamanın ardından komisyonun görüşmeleri basına kapalı olarak devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda; Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyonda, Hazırlık Komisyonu'nda görev alacak üyeler de kura ile belirlendi. Buna göre komisyonda AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat; HDP'den Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve CHP'den Mersin Milletvekili Alpay Antmen yer alacak. Komisyon, ilerleyen günlerde toplanarak başkan seçimi yapacak ve çalışma takvimi belirlenecek.