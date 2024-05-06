CHP’den sosyal yardım karnesi

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Kadına şiddet konusunda “Şiddetle mücadele afiş, pankart asmaya indirgendi, oysa kadınlar o pankartların altında öldürülmeye devam ediliyor, sadece 2023 yılında 248’i şüpheli olmak üzere 563 kadın cinayeti işlendi” diyen Nazlıaka, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

* BARİ BÜROKRASİYE BOĞMAYIN: Elbette asıl hedef sosyal yardıma ihtiyaç duymayacak kadar ekonomik gücü olan bireylerden oluşan bir Türkiye yaratmak. Hadi bunu yapamadınız, hiç değilse bürokratik işlemlerle yurttaşlarımızı boğmayın. Bir aile, çocuğu için ekonomik destekten faydalanmak istediğinde bin tane evrak isteniliyor. Sağlık raporundan İş-Kur’a başvuru yapıp yapmadığına kadar en az 5 belge isteniliyor. Bu da yetmiyor; farklı kamu kuruluşları tarafından araştırma süreçleri yürütülüyor.

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* YARDIMLAR ENFLASYONUN ALTINDA: Özellikle en alt gelir grubuna mensup yurttaşlarımıza 2024 yılında yapılan sosyal yardımlar enflasyonun altında kalmıştır. Örneğin, 2024 yılında 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaklaşık 800 bin kişiye ödenecek yaşlı aylıkları 3 bin 504 lira olarak belirlenmiştir. Oysa açlık sınırı 20 bin 98 TL’dir. Diğer yandan, Türkiye’de sosyal destekler, sosyal devlet ilkesinden uzak, bir lütuf olarak verilir hale gelmiştir. Eşitlik anlayışından uzak, kadını değil aileyi önceleyen, yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi tercih eden, çocuğun üstün yararını gözetmeyen, gaziler ve şehit yakınlarını kaderine terk eden, yaşlıları toplumun dışına iten bu zihniyeti reddediyoruz.”