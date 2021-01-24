Rifat BAŞARAN / ANKARA
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CHP’den belediye gelirlerine ‘kesinti’ eleştirisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararını, “Bu düzenlemeyle ilgili belediyelerin vergi gelirlerinden alacağı paylar, yarı oranına kadar kesilebilecek. Belediyelere ‘borçlarınızı yapılandırın’ diye kanun çıkaran ama yapılandıran belediyelerin gelirini kesen sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.
Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:
YOL YAKINKEN VAZGEÇİN
“İktidar boşalan kasaya kaynak arıyorsa önce dolarla ihale alanlara yönelmeli, israftan vazgeçmeli. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelere destek yerine, köstek olmayı tercih etmek millete yapılacak kötülüktür. İktidar yol yakınken bu partizan politikalardan vazgeçmeli, belediyeler üzerindeki elini çekmelidir.”
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