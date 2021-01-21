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ANKARA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP'den Bakanlığa Akkuyu çağrısı: Endişeleri giderin

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CHP'den Bakanlığa Akkuyu çağrısı: Endişeleri giderin
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaşanan patlamayla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan vatandaşların endişelerini giderici bir açıklama yapmasını istedi.

Akın, yazılı açıklamasında özetle şunları dile getirdi: “Resmi makamlar tarafından patlamanın kontrollü yapıldığı belirtilirken; çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirlenmiştir. Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın; santralın faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır. Mersin başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili bakanlığın tüm yurttaşların endişelerini giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir.” 

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