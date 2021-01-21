CHP'den Bakanlığa Akkuyu çağrısı: Endişeleri giderin

Akın, yazılı açıklamasında özetle şunları dile getirdi: “Resmi makamlar tarafından patlamanın kontrollü yapıldığı belirtilirken; çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirlenmiştir. Henüz inşaat halindeyken yol açma çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen söz konusu kazanın; santralın faaliyette olduğu bir durumda yaşanması ihtimalini düşünmek bile uykularımızı kaçırmaktadır. Mersin başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kaygılandıran bu gelişmeyle ilgili bakanlığın tüm yurttaşların endişelerini giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir.”