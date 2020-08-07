CHP’den Ayasofya’da açılan Taliban bayrağı sorusu

Çeviköz soru önergesinde, “Maalesef benzer bir olayın İran’da da yaşanmasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara ve Tahran’a örgütün propaganda yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapılmıştır” dedi ve şu soruları yöneltti:

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI MI?

“Dost ve kardeş Afganistan’ın barış sürecinin zarar görmemesi amacıyla gerçekleşen elim hadisenin aydınlatılması ve kınanması gerekliliği elzemdir. Söz konusu olayı kınayan bir açıklama yapacak mısınız? Taliban’ın Türkiye’nin de terör örgütü listesinde bulunduğu göz önünde bulundurulacak olursa, olayın aydınlatılması amacıyla herhangi bir adli süreç başlatılmış mıdır? Söz konusu olaya konu olan güvenlik zafiyetinin sorumlularının tespitine yönelik inceleme başlatılmış mıdır? Afganistan ile dostane ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından bu propagandaların önlenmesi için hangi tedbirler alınmıştır?”