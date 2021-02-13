CHP’den AK Partili Özkan’a yanıt: ‘Neyi yıkıyor, neyi kuruyorsunuz’
CHP Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın “yeniden kuruluş anayasası” açıklamalarına “Neyi yıkıyor, neyi kuruyorsunuz? Bu ülkenin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal vardır, Sakarya vardır, Büyük Taarruz vardır. Yeniden kuruluş diyerek bunların üzerine çizik mi atacaksınız?” diye tepki gösterdi.
Öztrak, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“Ay’la ilk temas 2023’te olacakmış. Türkiye’nin, uzaya gitme hedefi olmalı mıdır? Elbette olmalıdır. Ama hükümete tavsiyemiz, uzaydan önce sokağa çıkın. İnsan içine çıkın. Milletin halini görün. Bir başka siyasi cambazlık, S-400 meselesi. S-400 almak için 2.5 milyar dolar verdik. Bu füzeleri alırken F-35 uçakları için verdiğimiz 1.5 milyar dolar kaporayı yaktık. Üstüne üstlük F-35’lerin tedarik zincirinden, uçakların bakım onarımından sağlanacak 12 milyar dolarlık ihracat ve hizmet gelirinden olduk. ‘Ay’a füze göndereceğiz’ diyenler, şimdi S-400’leri hangara çekecek, tatbikattan tatbikata gösteri amaçlı çıkaracak. Ama olan milletin çarçur edilen milyarlarca dolarına olacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle