CHP’den AK Partili Özkan’a yanıt: ‘Neyi yıkıyor, neyi kuruyorsunuz’

Öztrak, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Ay’la ilk temas 2023’te olacakmış. Türkiye’nin, uzaya gitme hedefi olmalı mıdır? Elbette olmalıdır. Ama hükümete tavsiyemiz, uzaydan önce sokağa çıkın. İnsan içine çıkın. Milletin halini görün. Bir başka siyasi cambazlık, S-400 meselesi. S-400 almak için 2.5 milyar dolar verdik. Bu füzeleri alırken F-35 uçakları için verdiğimiz 1.5 milyar dolar kaporayı yaktık. Üstüne üstlük F-35’lerin tedarik zincirinden, uçakların bakım onarımından sağlanacak 12 milyar dolarlık ihracat ve hizmet gelirinden olduk. ‘Ay’a füze göndereceğiz’ diyenler, şimdi S-400’leri hangara çekecek, tatbikattan tatbikata gösteri amaçlı çıkaracak. Ama olan milletin çarçur edilen milyarlarca dolarına olacak.”