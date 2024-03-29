CHP’de seçim gecesi alarmı... 4 tatbikat yapıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk TV yayınında yaptığı açıklamada seçimlere yönelik bu kez çok farklı hazırlık yaptıklarını belirterek, şu mesajları verdi: “Krizin çıktığı yere acil müdahale mangamız hazır. Tut ki İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, seçim oldu Malatya’da kafa kafayayız sayım uzadı, seçim sayımı sürerken Malatya’ya gidecek 10 arkadaşımız belli şu an. Her yer için hazırlık yapıldı. İstanbul için benzer bir durum olursa başka illere gitmesi gerekenler dışında herkes İstanbul’a gidecek. Sandık güvenliğiyle ilgili üzerimize düşeni yerine getirdik. Seçim gününe ilişkin dördüncü tatbikatımızı yaptık.

330 BİN KİŞİYLE ANKET YAPTIK

Ölçme değerlendirmeye çok emek verdik. 330 bin tekil anket yaptık. 330 bin vatandaşa soru sorduk, cevap aldık adaylar belirlenirken. Adaylar belirlendikten sonra da 200 bine yakın anketle adayların performansını, illerdeki gidişatı görüştük ve esnek programlarla seçim takvimimizi ona göre belirledik. Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. Şunu söyleyeyim; hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya, ben ikinci seçimdeki farkı arttıracağını bekliyorum.11 büyükşehrin tamamını korumamız, üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum.

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KEMAL BEY’LE SORUNUMUZ YOK

(Kemal Kılıçdaroğlu’nun son paylaşımı) Genel Başkanımıza bu tweeti attıracak kadar ona haksızca saldıranlara ve de onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan bu düzene lanet olsun. Kemal Bey tweetinde de açıkladı, partinin geleneğinde önceki dönem genel başkanların aktif olarak kampanya yapması yok. Ben bunu yaparsam bu Özgür Bey’e bir güvensizlik gibi algılanabilir. Bu ince bir davranış. Buradaki mesele, bir söylenti yayıyorlar ve birileri isimsiz pankartlarla, gizli gizli gece yarısı olmadık yazılar yazdılar. O pankartları Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin yaptığını iddia ediyorlar. Oysaki bu işi yapan AK Parti’nin sosyal medya trolleri değil, gece trolleri, köprü trolleri bunlar. En iyi cevabı sayın Genel Başkan vermiş. Aramızda en ufak bir sorun yok.”

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EMEKLİYİ EZDİRMEYİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında dün ilk olarak Muğla’nın Ortaca ilçesinde miting düzenledi. Ortaca Giysi Pazarı’nda seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara seslenen ve emeklinin hakkından 18 kilo kıymanın çalındığını söyleyen Özel, özetle şu mesajları verdi: “Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz sofranızdan, evladınızın, torununuzun kursağından her ay 5.5 çeyrek altını ne zaman kaybettiniz? Bir seçim sandığında kaybettiniz. Peki bir şey nerede bulunur? Kaybedilen yerde bulunur. O zaman pazar günü sandık başına gitmeye hazır mıyız? Emekliye yapılanın hesabını sandıkta soracak mıyız? Emekli ömrünü karınca gibi çalışmakla geçirdi. Şimdi sıra rahat etmeye geldi ama sizi unutan, görmezden gelen bir iktidar var. Ama çalıştığınız dönem gibi birlikte olun. Karıncalar isterse, taşımayacakları yük yoktur. Karıncalar gibi çalışıp emeklilikte de karıncalar gibi olursanız sizi hor görenlere ezdirmeyiz.”

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Özel, Marmaris’teki mitingde ise “Önümüzdeki pazar seçimler var. Türkiye’de anketler yaptık. İlin, ilçenin sesini dinledik. Profil çalışmaları yaptık. En yüksek oyu alan Acar Ünlü’yü sizin takdirlerinize arz ettik” dedi.

VERİLEN PARANIN MAKBUZU VAR

Özel, para sayma görüntüleriyle ilgili de şunları söyledi: “Burada büyük bir kumpas var. Kumpas şu, o görüntülerle bizlerin kurultay başarısını gölgeleyecekler, genel başkanlığımızı tartışmalı hale getirecekler. Görüntünün orijinali çıktığında etrafta başka insanlar da var, anormal bir şey yapmıyorlar, herkesin bildiği ve normal bir şey yapıyorlar belli. Ve parayı sayan kişi, Ekrem İmamoğlu’nun o gün danışman değil, il yöneticisi. Yer, bir AK Partili avukatın bürosu. Bizim il binasını satan kişinin de avukatı. Israr ediyorlar, ‘26 milyon lirasını bankadan istiyoruz, 14 milyon lirasını nakit olarak avukatımın bürosunda’ diye. Türkiye’de satıcıya uyuyorsunuz, yoksa satmıyor adam. Para sayma görüntüleri il satın alınırken verilen para ve makbuzu da var. Hem avukat hakkında hem de o görüntülerin incelenmesi için suç duyurusunda bulunduk.”