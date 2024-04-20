CHP’de ‘Saadet’ sıkıntısı

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CHP kulislerinde dün en çok konuşulan konu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin önceki gün basına kapalı yapılan Meclis grup toplantısındaki konuşmasıyla patlak verdi. Grup Başkanvekilliğinde yönetimin adayının karşısında aday çıkaran parti içi muhalefeti uyaran Özel, “Eski kırgınlıkları geride bıraktığını, artık hep birlikte geleceğe yürümek istediğini ancak eski kırgınlıkları sürdürmek isteyenlere ise kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini, gerekirse disiplin süreçlerini işleteceğini” söyledi.

ÖZEL’İN ‘İHANET’ SUÇLAMASI

Özel konuşmasında, “ihanet” ifadesini de kullanarak, bir milletvekiliyle ilgili ellerinde yeterince kanıt olduğunu ve gereğini yapacaklarını da söyledi. Özel’in, Saadet-Gelecek grubunun kurulması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın geri çağırılacağını, yerine de bir başka vekilin gönderileceğini söylemesi şaşkınlığı arttırdı. Kulislerde, Kasap’ın yerine Özel’in işaret ettiği “dosyalı” vekilin gönderileceği iddiaları yayılırken, gözler de aday belirleme sürecinde Parti Meclisi toplantısını basan Mersin Milletvekili Ufuk Çakır’a yöneldi. Özel’in, partiden ayrılarak Saadet-Gelecek grubuna gitmesi isteğini geri çevirdiği öne sürülen Çakır, Hürriyet’in sorusu üzerine, “Bana gelen resmi bir şey de yok, gelirse gerekli açıklamayı yaparım” dedi.

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Kasap’ın ayrılmasıyla milletvekili sayısı 20’nin altına düşeceği için Meclis’te grup kurma hakkını yitirecek olan Saadet-Gelecek cephesinin ise bazı milletvekillerinin Yeniden Refah Partisi ile dirsek temasında olması nedeniyle sıkıntı yaşadığı konuşuluyor.

KARAMOLLAOĞLU BIRAKIYOR

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da Genel Başkanlığı bırakma kararı aldı. Saadet kulislerinde ekimdeki kongre için Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın yanı sıra Genel Sekreter Mesut Doğan, Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, partinin eski bakanlarından Cevat Ayhan’ın oğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Ayhan’ın adları geçiyor.

Öte yandan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bir CHP milletvekilinin partisine ihanet ettiği yönündeki iddialara ilişkin, “Şu kişi tespit edilmiştir diye paylaşabileceğim bir durum söz konusu değil” dedi.