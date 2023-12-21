CHP’de gündem ‘savaş ilanı’

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CHP Lideri Özgür Özel’in “abla” diye hitap ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son günlerdeki sert çıkışları CHP içinde farklı değerlendirmelere yol açtı. Akşener’in özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alması özellikle rahatsızlık yarattı. Yönetime yakın çevreler gelişmeleri şöyle yorumladı:

HAK ETMEDİĞİMİZ SÖZLER

“Bunlar ‘birlikte kazanalım’ çabalarımızın hiç de hak etmediği sözler. Gizli saklı bir şey de yapmadık, her şey herkesin gözleri önünde yaşandı. İstifaların bizimle ne ilgisi var? Bunlar tümüyle kendi iç tartışmalarıyla ilgili. Gerçekten böyle bir şeyi biz istemiş ve bunun için özel bir çaba göstermiş olsaydık sonuçları daha farklı olurdu. O nedenle bu sözlerde üzerimize alınacak bir şey görmüyoruz. Her şeye rağmen son ana kadar işbirliği çabalarımızı sürdüreceğiz. Sonuçta yaşananları seçmenlerimiz en doğru şekilde takdir edecektir.”

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SÜREÇ YANLIŞ MI YÖNETİLDİ

CHP’li bazı kaynaklar ise süreç yönetiminde başta bazı yanlışların yapıldığı görüşünde: “İYİ Partililer diyor ki, ‘CHP baştan uygun diplomasi kullanarak bizimle iletişime geçmedi’. Bundan rahatsızlar. Özgür Bey’in Meral Hanım’ı ziyareti de bu açıdan doğru olmadı. Öncesinde alt kanallar işletilmeliydi. Geçmiş örneklere de bakarsak, bu pek de CHP’nin yol yürüme şekli değildi. Sanki Ekrem Bey’in önerisiyle gerçekleşmiş bir ziyaret gibi algılandı. Evet, İstanbul seçimi bizim için çok önemli ancak İstanbul için bu kadar fedakârlık gösterilen bir yola girilmesi başka yerlerde işbirliği siyasetine zarar verir.” (Turan YILMAZ - Murat YILMAZ / ANKARA)

MANSUR YAVAŞ: ZORUMA GİDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün yenilenen Ulus Hali’nin açılışında, Akşener’in ‘Korkak’ sözüne, “Ben Allah’tan başka hiç kimseden korkmuyorum” diyerek şu yanıtı verdi: “Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız. Ama bunun usulü bellidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair Sayın Akşener’in çok söylemleri olmuştur. ‘Biz noter değiliz, 6’lı Masa karar verecek’ diye. Keşke bu son ana bırakmadan daha önce karar alınsaydı daha düzgün olurdu.

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SAVAŞ KELİMESİ AĞIR KAÇTI

Belki de o zaman illa benim aday olmamı istiyorsa o şekilde önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Ama açıkça gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer usulüne, milletimiz için uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz. Asla bir başka partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Ortada bir operasyon varsa operasyonun içinde biz yokuz. Bu bir yerel seçim, savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır.”

İMAMOĞLU: HADDİNİ AŞAN CÜMLELER

İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in “Korktular” çıkışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da yanıt geldi:

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“Ben söyleyeceğimi söyledim. Dünkü (önceki gün) konuşmamda ifade ettiğim gibi, tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Eski dost düşman olmaz. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kâseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar.

GÜNÜN MODASI

Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu’na saldırmak. Olsun o modayı da görüyoruz. Bu modanın tutmadığını, bu modanın modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart’ta, 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek.” (Fatma AKSU / İSTANBUL)

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AKŞENER NE DEMİŞTİ

- Akşener önceki gün, İYİ Parti’de son günlerde art arda yaşanan istifalarla ilgili, “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Ben bunu 1997’de DYP’de yaşadım, bu konuda idmanlıyım. Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım” demişti.