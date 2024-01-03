CHP’de gözler İstanbul’un ilçelerinde

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CHP’nin şehit haberleri nedeniyle ara verilen aday mesaisi, yarınki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplatılarıyla yeniden başlıyor. Kulislere göre, CHP’nin yarın arka arkaya yapılacak MYK ve PM’nin ardından İstanbul’da yönetimi CHP’de olmayan 25 ilçe belediyesinden 23’ünün adaylarının tamamı ya da önemli bölümünün ilan edilmesi bekleniyor.

- Yönetimi CHP’de olmayan belediyelerden Fatih ve Pendik’in adayları bir önceki PM’den sonra açıklanmıştı. Fatih’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bürokratlarından Mahir Polat’ın, Pendik’te de İBB Başkanvekili Süleyman Tarık Balyalı’nın adaylığı duyurulmuştu.

İMAMOĞLU EKİBİ

- Kulislere göre yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışma arkadaşlarından Emrah Şahan’ın adı Şişli, Bülent Özmen’in adı Eyüpsultan ve Sinem Dedetaş’ın adı da Üsküdar için geçiyor. İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden isimlerin adaylıklarının parti içinde tartışıldığı kulislere yansırken, halen yönetimi CHP’de olan 14 ilçenin adaylarının ise daha sonra açıklanacağından söz ediliyor.

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- Mevcut başkanlardan Ataşehir’de Battal İlgezdi, Avcılar’da Turan Hançerli ve Sarıyer’de Şükrü Genç’in yeniden aday gösterilip gösterilmeyecekleri de merak ediliyor. İmamoğlu’nun cuma günü İstanbul adaylarıyla ilgili bir tanıtım toplantısı düzenleyeceği de belirtiliyor.

KRİTİK İLÇELER

- CHP, bir önceki seçimde AK Parti’ye kaybettiği Çatalca ile MHP’ye kaybettiği Silivri’nin yanı sıra son seçimlerdeki oy oranıyla umutlandığı Eyüpsultan, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe, Fatih ve Bahçelievler’i hedefine aldı.

DEM PARTİ OYLARI

- Yine son seçimde AK Parti’den kazandığı Küçükçekmece ile Esenyurt’u da yine elinde tutmak isteyen CHP’nin bu iki ilçeyle ilgili en önemli endişesini ise buralardaki DEM Parti oylarının oluşturduğu belirtiliyor. DEM Parti seçim hedefleri arasında İstanbul’da Esenyurt ve CHP’de olan Adalar’ın yanı sıra Sancaktepe ve Sultanbeyli’yi saymıştı. İYİ Parti ile “ittifak krizi” yaşayan CHP’de DEM Parti ile de aynı sıkıntının yaşanmaması için arka kapı diplomasisi yürütülürken, Özel’in olası seçim işbirliklerine yeşil ışık olarak yorumlanan açıklamaları dikkat çekti.

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CHP Lideri Özel, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

İZMİR RÖTARI

- CHP’deki kritik toplantılar öncesinde gözler özellikle Adana, Mersin ve Aydın adaylarına çevrildi. Yılbaşından önce beklenen açıklamanın gecikmesi tartışmalara yol açarken, İzmir, Antalya, Hatay ve Eskişehir ile birlikte bu büyükşehirlerle ilgili aday ilanlarının ay ortasına sarkabileceğinden söz ediliyor. Adana, Mersin ve Aydın’ın yanı sıra Eskişehir ve Hatay’da da mevcut başkanların adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir ve Antalya’da ise anketler de dahil aday çalışmaları sürüyor. CHP yönetimi İzmir’de saha araştırması için özel bir ekip de görevlendirmişti.

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ÖZEL’DEN EGE AKERSOY TELEFONU

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yeni yılın ilk günü düzenlenen “Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir’e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy’un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüştü. CHP’den yapılan açıklamaya göre, öğrencinin eğitim hakkının siyasi tartışmaların üzerinde olduğunu vurgulayan Özel, CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını, ancak yapılan tutuklamanın kanuna da aykırı olduğunu, süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Özel’in Ege Akersoy’u cezaevinde ziyaret etmek üzere İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’i görevlendirdiği de belirtildi.